В ДНР заявили о взятии под контроль Майорска

Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.