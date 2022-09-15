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38 минут назад

В ДНР заявили о взятии под контроль Майорска

Lenta.ru

Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.

В ДНР заявили о взятии под контроль Майорска
Фото: ТАССТАСС

«По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РВС РФ освободила Майорск», — указано в публикации.

Ранее в Херсонской области заявили, что попытка высадки украинского десанта через территорию Кинбурнской косы была успешно отражена.

В Китае дали прогноз по завершению конфликта на Украине

Власти региона также опровергли десантирование противника в районе населенного пункта Железный Порт.

Армия,Верховный суд,
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