В ДНР заявили о взятии под контроль Майорска

Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.
«По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РВС РФ освободила Майорск», — указано в публикации.
Ранее в Херсонской области заявили, что попытка высадки украинского десанта через территорию Кинбурнской косы была успешно отражена.
Власти региона также опровергли десантирование противника в районе населенного пункта Железный Порт.