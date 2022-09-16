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7 минут назад

В Херсонской области сообщили о тактическом окружении части украинских войск

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Часть украинских войск оказалась в тактическом окружении у границ Херсонской области возле реки Ингулец. Об этом РИА Новости заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Украинские войска попали в тактическое окружение у Херсонской области
Фото:  Константин Михальчевский / РИА Новости Константин Михальчевский / РИА Новости

Он рассказал, что уровень воды в реке поднялся, нарушив возведенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) переправы, и подразделения оказались прижаты к берегу без снабжения.

«У них там бедственное положение», — сообщил он.

Накануне Стремоусов рассказал, что украинский десант предпринял попытку проникнуть в Херсонскую область, однако атака была отражена союзными силами.

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«Некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, (...) [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована», — заявил он, добавив, что противник был уничтожен.

14 сентября в администрации заявили, что Херсонская область надежно защищена от попыток продвижения украинских бойцов. Ситуация в регионе остается стабильной, а его территория «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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