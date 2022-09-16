Украинские войска попали в тактическое окружение у Херсонской области

«Некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, (...) [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована», — заявил он, добавив, что противник был уничтожен.