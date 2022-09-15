В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
31 минуту назад

США дали Украине обещание «для продолжения наступления»

Елена Прошина

Соединенным Штатам необходимо обеспечить поставки Киеву нужной военной помощи, чтобы продолжать наступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

США дали Украине обещание «для продолжения наступления»
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

По его словам, Украина осуществляет наступление в Донбассе и в Херсонской области и Вашингтону необходимо обеспечить поставки военных мощностей, «для продолжения наступления».

Ранее украинские власти направили в адрес Конгресса США запрос на поставку новых вооружений. В документе упоминаются, в том числе баллистические ракеты ATACMS, которые способны достигать цели на расстоянии до 300 километров. Всего Киев попросил поставить десятки различных вооружений и боеприпасов, чтобы осуществлять наступление в 2023 году.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки Украине ATACMS чреваты вовлечением США в военный конфликт с Россией.

Командир «Ахмата» заявил о больших потерях ВСУ

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что оружие Запада не играет решающей роли, а только затягивает конец режима Владимира Зеленского. Как отметил дипломат, российская армия «перемалывает» не только устаревшие вооружения советского образца, но и современные вооружения НАТО.

Армия,Василий Небензя,Джон Кирби,Владимир Зеленский,Анатолий Антонов,НАТО,Конгресс США,ООН,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители