США дали Украине обещание «для продолжения наступления»

Соединенным Штатам необходимо обеспечить поставки Киеву нужной военной помощи, чтобы продолжать наступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

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По его словам, Украина осуществляет наступление в Донбассе и в Херсонской области и Вашингтону необходимо обеспечить поставки военных мощностей, «для продолжения наступления».

Ранее украинские власти направили в адрес Конгресса США запрос на поставку новых вооружений. В документе упоминаются, в том числе баллистические ракеты ATACMS, которые способны достигать цели на расстоянии до 300 километров. Всего Киев попросил поставить десятки различных вооружений и боеприпасов, чтобы осуществлять наступление в 2023 году.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки Украине ATACMS чреваты вовлечением США в военный конфликт с Россией.