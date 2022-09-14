В Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем

Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в Запорожской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.
В Запорожье рассказали, что ВСУ несколько раз пытались провести разведку боем. Все попытки были отбиты.
При этом часть подразделений была уничтожена, остальные вынужденно отошли на исходные позиции.
В Минобороны РФ сообщили ранее, что ВКС нанесли удары по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в Запорожской области. В результате ВСУ потеряли порядка 70 солдат и офицеров, а также пять единиц техники.