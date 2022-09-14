В Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем

Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в Запорожской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

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В Запорожье рассказали, что ВСУ несколько раз пытались провести разведку боем. Все попытки были отбиты.

При этом часть подразделений была уничтожена, остальные вынужденно отошли на исходные позиции.