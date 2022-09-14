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1 час назад

В Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем

Илья Родин

Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в Запорожской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

В Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Запорожье рассказали, что ВСУ несколько раз пытались провести разведку боем. Все попытки были отбиты.

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При этом часть подразделений была уничтожена, остальные вынужденно отошли на исходные позиции.

В Минобороны РФ сообщили ранее, что ВКС нанесли удары по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в Запорожской области. В результате ВСУ потеряли порядка 70 солдат и офицеров, а также пять единиц техники.

Армия,Минобороны России,
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