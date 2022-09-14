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1 час назад

Снайперы ВСУ обстреляли российских военных на границе с Украиной

Lenta.ruиещё 1

Российские военные были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе Елизаветовки на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Снайперы ВСУ обстреляли российских военных на границе с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, солдат Вооруженных сил (ВС) России обстреляли снайперы с территории Украины. После того как российская сторона применила тяжелое вооружение, противник бежал. Информации о пострадавших среди мирного населения и военных нет.

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Ранее сообщалось, что 10 сентября украинский беспилотник атаковал позиции военных у села Зерново в Брянской области возле российско-украинской границы. В результате ранения получили трое солдат ВС России.

12 сентября также стало известно, что ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что было зафиксировано «около 10 прилетов» снарядов в районе улицы Белопольская. Пострадавших в результате атаки нет, однако из-за обстрела поселок остался без газа и электричества.

Армия,Происшествия,Роман Старовойт,Верховный суд,
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