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52 минуты назад

В Азербайджане заявили о готовности передать Армении 100 погибших

Lenta.ru

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных и без вести пропавших граждан заявила, что Баку готов передать Армении около 100 погибших военных в одностороннем порядке, передает «Sputnik Азербайджан».

В Азербайджане заявили о готовности передать Армении 100 погибших
Фото: Armenian Defense Ministry / APArmenian Defense Ministry / AP

«Демонстрируя свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям, Азербайджан призывает Армению к прекращению огня и заявляет о своей готовности в одностороннем порядке передать до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в результате предотвращения провокации против территориальной целостности нашей страны», — сообщается в заявлении ведомства.

В госкомиссии уточнили, что Международный комитет Красного Креста был поставлен в известность о намерении Баку.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте сообщил, что 49 человек были убиты в результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе.

Обострение ситуации на границе государств началось вечером 12 сентября. Ереван заявил об обстрелах приграничных территорий страны Вооруженными силами Азербайджана. Баку же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Как утверждает Азербайджан, армянская сторона целенаправленно нагнетала обстановку на границе.

9 ноября 2020 года Москва, Баку и Ереван подписали трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта в Карабахе.

Армия,Никол Пашинян,Международный комитет Красного Креста,
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