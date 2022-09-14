Кадыров порассуждал о военном положении и применении любого оружия в ходе СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «если бы была его воля», то он бы объявил в России военное положение и начал применять любое вооружение в ходе специальной военной операции России на Украине (СВО). Об этом он порассуждал в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что сделал бы это, потому что Россия ведет боевые действия с «целым блоком НАТО».

«Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам», — объяснил Кадыров.