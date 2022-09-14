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37 минут назад

Военные корабли США пришвартовались в портах Польши

Lenta.ru

Два десантных корабля Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Guston Hall и Kearsarge пришвартовались в польских портах на побережье Балтийского моря. Об этом сообщает «Польское радио».

Военные корабли США пришвартовались в портах Польши
Фото: ReutersReuters

В среду, 14 сентября, в порт города Гдыня зашел флагман 22-го морского экспедиционного корпуса США Kearsarge, который, вероятно, пробудет там до понедельника, 19 сентября. Экипаж судна должен будет отдохнуть и пополнить запасы.

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Guston Hall находился в том же порту, однако вечером 13 сентября перешел в Гданьск. Сообщается, что на его борту находятся 413 моряков, включая 21 офицера.

По словам военного эксперта Максимилиана Дура, такие военные корабли никогда раньше не заходили в Балтийское море. «Американцы хотят показать свою силу в Балтийском море. Они начинают относиться к Балтийскому морю как к своей территории», — считает он.

Ранее сообщалось, что десантный корабль ВМФ США Arlington зашел в литовский государственный морской порт в Клайпеде. Он пришвартовался в порту «с целью пополнения материально-технических ресурсов и приведения в порядок военной техники после интенсивных учений летом текущего года на Балтике».

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