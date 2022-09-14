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1 час назад

Минобороны Армении заявило о риске войны с Азербайджаном

Ura.Ru

Минобороны Армении видят риск о начале смертоносной войны на фоне обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель министра обороны Армении Паруйр Ованнисян.

«На данный момент около 50 армянских солдат были убиты и трое мирных жителей ранены, но в дальнейшем обе цифры могут значительно возрасти», — цитирует замминистра Reuters.

На вопрос о риске перерастания стычек в полномасштабную войну он ответил утвердительно.

«Есть явный риск. Вы знаете, насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе. Ситуация, о которой мы только что упоминали, продолжает обостряться».

Ереван заявил о новом наступлении Азербайджана

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился в ночь на 13 сентября. RT передавал, что обе страны обвинили друг друга в обстрелах на территории Нагорный Карабах, которую каждая сторона считает своей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, также страна обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН.

Армия,Видео,Никол Пашинян,Владимир Путин,Совбез ООН,
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