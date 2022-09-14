Минобороны Армении видят риск о начале смертоносной войны на фоне обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель министра обороны Армении Паруйр Ованнисян.

«На данный момент около 50 армянских солдат были убиты и трое мирных жителей ранены, но в дальнейшем обе цифры могут значительно возрасти», — цитирует замминистра Reuters.

«Есть явный риск. Вы знаете, насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе. Ситуация, о которой мы только что упоминали, продолжает обостряться».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился в ночь на 13 сентября. RT передавал, что обе страны обвинили друг друга в обстрелах на территории Нагорный Карабах, которую каждая сторона считает своей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, также страна обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН.