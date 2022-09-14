Линия фронта приблизилась к границам ЛНР

«Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится порядка уже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», — подчеркнул он.