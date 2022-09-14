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4 минуты назад

Линия фронта приблизилась к границам ЛНР

Lenta.ru

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) совместно с союзными силами полностью контролирует территорию, однако линия фронта очень близко подошла к границам ЛНР. Об этом в эфире «Россия 1» заявил офицер НМ Андрей Марочко, цитату приводит ТАСС.

Линия фронта приблизилась к границам ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится порядка уже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», — подчеркнул он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области, на фоне увеличения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта, усилили линию обороны.

«Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление», — сказал он.

Рогов также заявлял, что ВСУ сосредоточили колоссальное количество сил и техники на линии соприкосновения в Запорожской области. По его словам, такого количества украинских военных на этом направлении еще не было.

Армия,Владимир Рогов,Андрей Марочко,
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