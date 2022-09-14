Российские военные ночью с помощью ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Кадры публикует Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нанесены из ОТРК «Искандер» Западного военного округа (ЗВО).

«Искандер» — высокоточное оружие, дальность стрельбы которого составляет до 500 километров. Ракета ОТРК может уничтожать командные пункты противника, а также колонны техники и комплексы противовоздушной обороны.