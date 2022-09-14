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1 час назад

Минобороны показало ночной удар «Искандером» по военным объектам Украины

Lenta.ru

Российские военные ночью с помощью ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Кадры публикует Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нанесены из ОТРК «Искандер» Западного военного округа (ЗВО).

«Искандер» — высокоточное оружие, дальность стрельбы которого составляет до 500 километров. Ракета ОТРК может уничтожать командные пункты противника, а также колонны техники и комплексы противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны отчитывалось о попадании ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Тогда российские войска уничтожили более 200 бойцов ВСУ.

Армия,Видео,Минобороны России,
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