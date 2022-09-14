Минобороны показало ликвидацию морского десанта ВСУ

Российские военные ликвидировали морской десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующие кадры показало Минобороны России, их публикует RT в Telegram-канале.

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В ведомстве уточнили, что Россия уничтожила десант ВСУ при форсировании реки Днепр в районе ЗАЭС с помощью вертолетов Ка-52.

«Точечными ударами управляемых ракет "Вихрь" надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект», — добавили там

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что речи об отводе российских войск от ЗАЭС не идет. Российские власти по-прежнему призывают все страны употребить свое влияние, чтобы прекратить эти обстрелы, продолжающиеся каждый день, подчеркнул он.