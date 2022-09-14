В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
11 минут назад

Минобороны показало ликвидацию морского десанта ВСУ при форсировании Днепра

Lenta.ru

Российские военные ликвидировали морской десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующие кадры показало Минобороны России, их публикует RT в Telegram-канале.

Минобороны показало ликвидацию морского десанта ВСУ
Фото: кадр видеокадр видео

В ведомстве уточнили, что Россия уничтожила десант ВСУ при форсировании реки Днепр в районе ЗАЭС с помощью вертолетов Ка-52.

«Точечными ударами управляемых ракет "Вихрь" надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект», — добавили там

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что речи об отводе российских войск от ЗАЭС не идет. Российские власти по-прежнему призывают все страны употребить свое влияние, чтобы прекратить эти обстрелы, продолжающиеся каждый день, подчеркнул он.

13 сентября оборонное министерство доложило о ликвидации в Харьковской области бронетанковой колонны ВСУ экипажем российского вертолета Ми-35. Работа экипажа российского вертолета на указанной территории помогла остановить продвижение ВСУ, украинские военнослужащие не смогли прорваться к оборонительным позициям российских войск.

Армия,Дмитрий Песков,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители