В подмосковном пруду нашли подводную лодку

В Московской области местные жители обнаружили выглядывающую из воды подводную лодку. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.
Лодка в водоеме около Алексеевки, по данным ведомства, ненастоящая — ее построили там около восьми лет назад.
«Лодка эта из фанеры. Она там уже лет восемь торчит. Возможно, в ней имеются металлические конструкции. В этом водоеме уже никто давно не купается, поэтому конструкция не должна никому мешать. Делать с ней ничего не планируют. Чтобы оценить степень ее влияния на экологическое состояние водоема, необходима экспертиза, которую должен сделать собственник», — пояснили в Минэкологии.
При этом изначально, конструкцию изготавливали в качестве арт-объекта. Однако со временем она пришла в негодность и местные жители решили убрать ее из водоема, чтобы благоустроить пруд.
Ранее сообщалось, что три древних торговых корабля обнаружила на дне Южно-Китайского моря группа ученых и инженеров под руководством специалистов Института глубоководных наук и инженерии Китайской академии наук.