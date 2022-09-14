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18 минут назад

В подмосковном пруду обнаружили брошенную подводную лодку

Газета.Ru

В Московской области местные жители обнаружили выглядывающую из воды подводную лодку. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

В подмосковном пруду нашли подводную лодку
Фото: Telegram-канал «Мои Люберцы»Telegram-канал «Мои Люберцы»

Лодка в водоеме около Алексеевки, по данным ведомства, ненастоящая — ее построили там около восьми лет назад.

«Лодка эта из фанеры. Она там уже лет восемь торчит. Возможно, в ней имеются металлические конструкции. В этом водоеме уже никто давно не купается, поэтому конструкция не должна никому мешать. Делать с ней ничего не планируют. Чтобы оценить степень ее влияния на экологическое состояние водоема, необходима экспертиза, которую должен сделать собственник», — пояснили в Минэкологии.

При этом изначально, конструкцию изготавливали в качестве арт-объекта. Однако со временем она пришла в негодность и местные жители решили убрать ее из водоема, чтобы благоустроить пруд.

Ранее сообщалось, что три древних торговых корабля обнаружила на дне Южно-Китайского моря группа ученых и инженеров под руководством специалистов Института глубоководных наук и инженерии Китайской академии наук.

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