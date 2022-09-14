В подмосковном пруду нашли подводную лодку

«Лодка эта из фанеры. Она там уже лет восемь торчит. Возможно, в ней имеются металлические конструкции. В этом водоеме уже никто давно не купается, поэтому конструкция не должна никому мешать. Делать с ней ничего не планируют. Чтобы оценить степень ее влияния на экологическое состояние водоема, необходима экспертиза, которую должен сделать собственник», — пояснили в Минэкологии.