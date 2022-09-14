Ереван заявил о новом наступлении Азербайджана

"Ночью ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник применил БПЛА в направлении Джермука. С 08:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, начал наступательные действия в направлениях Джермук и Верин Шоржа", - говорится в сообщении.