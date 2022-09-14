Ереван заявил о новом наступлении Азербайджана

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23 минуты назад

Минобороны Армении сообщило о применении Азербайджаном артиллерии и минометов

ТАСС

Вооруженные силы Азербайджана в среду утром начали применять артиллерию, минометы и другие виды вооружений в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа. Об этом сообщило Министерство обороны Армении.

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Фото: ТАССТАСС

"Ночью ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник применил БПЛА в направлении Джермука. С 08:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, начал наступательные действия в направлениях Джермук и Верин Шоржа", - говорится в сообщении.

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