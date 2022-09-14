В США допустили размещение Киевом ракет около Крыма

Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес в беседе с RTVI заявил, что у украинских войск «существует потенциал» для того, чтобы подойти к Крыму и разместить там ракетные системы короткой дальности.

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Ходжес не назвал конечную цель контрнаступления украинских сил.

«Но есть вполне ясные индикаторы того, что существует потенциал приблизиться к Крыму и затем разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций, что, естественно, улучшит стратегический расклад сил», — сказал он.

Генерал также прокомментировал возможное использование Россией ядерного оружия на Украине. Он считает, что это даст Москве «определенное преимущество в военном смысле», но при этом вовлечет в конфликт Соединенные Штаты.

«И если США должны будут ответить, то, естественно, это будет не ядерный ответ, поскольку важно будет сохранить баланс и удержать конфликт от открытого ядерного противостояния», — сказал он.