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1 час назад

В России запустят серийное производство боевых роботов «Маркер»

Ferra.ruиещё 6

Представители научно-производственного объединения «Андроидная техника» рассказали, что в интересах «Росгвардии» и «Роскосмоса» начнётся серийное производство боевых роботов «Маркер», которых также называют смертоносными.

В России запустят серийное производство боевых роботов «Маркер»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты отметили, что «Маркер» — это ещё и лаборатория для отработки ключевых технологий робототехники.

Также сообщается, что характеристики, которые привлекают «Росгвардию» и «Роскосмос» — способность машин автономно патрулировать выделенную территорию и противодействовать противнику.

«На данный момент нами ведётся обсуждение о постановке опытно-конструкторской работы, по разработке и серийному производству платформы в интересах "Росгвардии" и НТЦ "Охрана" госкорпорации "Роскосмос»», — сообщили в НПО «Андроидная техника».

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