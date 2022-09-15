В России запустят серийное производство боевых роботов «Маркер»

Представители научно-производственного объединения «Андроидная техника» рассказали, что в интересах «Росгвардии» и «Роскосмоса» начнётся серийное производство боевых роботов «Маркер», которых также называют смертоносными.
Специалисты отметили, что «Маркер» — это ещё и лаборатория для отработки ключевых технологий робототехники.
Также сообщается, что характеристики, которые привлекают «Росгвардию» и «Роскосмос» — способность машин автономно патрулировать выделенную территорию и противодействовать противнику.
«На данный момент нами ведётся обсуждение о постановке опытно-конструкторской работы, по разработке и серийному производству платформы в интересах "Росгвардии" и НТЦ "Охрана" госкорпорации "Роскосмос»», — сообщили в НПО «Андроидная техника».