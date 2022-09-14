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1 час назад

Армения обратилась к России с просьбой выполнить часть положений военного союза

Газета.Ruиещё 6

Армения обратилась к России с просьбой выполнить некоторые положения военного союза на фоне угрозы территориальной целостности страны. Об этом заявил Reuters заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

Замминистра полагает, что Баку «надеется, что основные партнеры Еревана отвлечены» конфликтом на Украине, при этом существует риск того, что столкновения между Арменией и Азербайджаном на границе «могут перерасти в войну».

Генсеку ОДКБ предложили отправиться на армяно-азербайджанскую границу

Как сказал агентству высокопоставленный турецкий источник, президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудят столкновения между Арменией и Азербайджаном на встрече в Самарканде на этой неделе.

Омбудсмен Армении Кристине Григорян ранее сообщала о четырех пострадавших в результате обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана. Кроме того, более 2,5 тысяч людей были эвакуированы из нескольких общин.

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия, стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Есть сообщения о десятках погибших и раненых военных с обеих сторон.

Армия,Видео,Владимир Путин,
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