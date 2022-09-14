Армения обратилась к России с просьбой выполнить некоторые положения военного союза на фоне угрозы территориальной целостности страны. Об этом заявил Reuters заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

Замминистра полагает, что Баку «надеется, что основные партнеры Еревана отвлечены» конфликтом на Украине, при этом существует риск того, что столкновения между Арменией и Азербайджаном на границе «могут перерасти в войну».

Как сказал агентству высокопоставленный турецкий источник, президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудят столкновения между Арменией и Азербайджаном на встрече в Самарканде на этой неделе.

Омбудсмен Армении Кристине Григорян ранее сообщала о четырех пострадавших в результате обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана. Кроме того, более 2,5 тысяч людей были эвакуированы из нескольких общин.