В Азербайджане заявили о 50 погибших военных в конфликте с Арменией

В результате обострения конфликта на границе с Арменией погибли 50 военных Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны страны.
В ведомстве отметили, что среди 50 погибших 42 человека являлись служащими азербайджанской армии, а еще восемь — Государственной пограничной службы. Все они погибли в ночь на 12 сентября и утром 13 сентября, когда ВС Армении предприняли широкомасштабное наступление на Ташкент, Кульгар, Лачин и Зенджан, добавили в Минобороны страны.
«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. Точный их поименный список будет представлен общественности дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее Армения заявляла о 49 погибших военных. Других данных Минобороны страны приводить не стало.
Напомним, что конфликт на армяно-азербайджанской границе вспыхнул 12 сентября. Обе страны заявили об обстрелах, обвинив в начале обострения друг друга.