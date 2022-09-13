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8 минут назад

В Азербайджане заявили о 50 погибших военных в конфликте с Арменией

Елена Прошина

В результате обострения конфликта на границе с Арменией погибли 50 военных Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны страны.

В Азербайджане заявили о 50 погибших военных в конфликте с Арменией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что среди 50 погибших 42 человека являлись служащими азербайджанской армии, а еще восемь — Государственной пограничной службы. Все они погибли в ночь на 12 сентября и утром 13 сентября, когда ВС Армении предприняли широкомасштабное наступление на Ташкент, Кульгар, Лачин и Зенджан, добавили в Минобороны страны.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. Точный их поименный список будет представлен общественности дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее Армения заявляла о 49 погибших военных. Других данных Минобороны страны приводить не стало.

Напомним, что конфликт на армяно-азербайджанской границе вспыхнул 12 сентября. Обе страны заявили об обстрелах, обвинив в начале обострения друг друга.

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