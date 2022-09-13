В Азербайджане заявили о 50 погибших военных в конфликте с Арменией

В результате обострения конфликта на границе с Арменией погибли 50 военных Азербайджана . Об этом сообщает Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что среди 50 погибших 42 человека являлись служащими азербайджанской армии, а еще восемь — Государственной пограничной службы. Все они погибли в ночь на 12 сентября и утром 13 сентября, когда ВС Армении предприняли широкомасштабное наступление на Ташкент, Кульгар, Лачин и Зенджан, добавили в Минобороны страны.