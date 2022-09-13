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9 минут назад

Власти Херсонской области заявили об отражении атаки ВСУ на Давыдов Брод

Газета.Ruиещё 3

Заместитель главы администрации региона Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об отражении очередной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Давыдов Брод. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Херсонской области заявили об отражении атаки ВСУ
Фото: ReutersReuters

Как заявил чиновник, данный населенный пункт «на замке».

«Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдовом Броде не соответствуют действительности», — добавил он.

Ранее Кирилл Стремоусов заявлял, что вооруженные силы Украины выбрали своими главными мишенями Херсон и Новую Каховку для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,
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