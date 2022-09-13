В Херсонской области заявили об отражении атаки ВСУ

Заместитель главы администрации региона Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об отражении очередной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Давыдов Брод. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Как заявил чиновник, данный населенный пункт «на замке».

«Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдовом Броде не соответствуют действительности», — добавил он.

Ранее Кирилл Стремоусов заявлял, что вооруженные силы Украины выбрали своими главными мишенями Херсон и Новую Каховку для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.