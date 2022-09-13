Армения сообщила об использовании Азербайджаном спецназа

Азербайджан использует спецназ для продвижения в направлении четырех населенных пунктов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает Минобороны Армении.

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«Противник, используя силы спецназа, в течение дня пытался продвигать позиции, особенно в направлении Неркин-Ханда, Верин-Шоржи, Артаниша и Сотка», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также указывается, что азербайджанские дивизии продолжают наносить удары по пограничным поселениям и гражданской инфраструктуре.

Вечером 12 сентября началось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Ереван заявил об обстрелах приграничных территорий страны военнослужащими Азербайджана. Армения обратилась за помощью к России, ООН и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).