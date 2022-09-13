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1 час назад

Армения сообщила об использовании Азербайджаном спецназа

Lenta.ru

Азербайджан использует спецназ для продвижения в направлении четырех населенных пунктов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает Минобороны Армении.

Армения сообщила об использовании Азербайджаном спецназа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Противник, используя силы спецназа, в течение дня пытался продвигать позиции, особенно в направлении Неркин-Ханда, Верин-Шоржи, Артаниша и Сотка», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также указывается, что азербайджанские дивизии продолжают наносить удары по пограничным поселениям и гражданской инфраструктуре.

Вечером 12 сентября началось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Ереван заявил об обстрелах приграничных территорий страны военнослужащими Азербайджана. Армения обратилась за помощью к России, ООН и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреливают разные объекты инфраструктуры. Власти Азербайджана уточнили, что нанесение ударов по военным объектам Армении стало ответом на провокации против Вооруженных сил.

Армия,ООН,
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