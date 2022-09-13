Пентагон объяснил, почему скрывает видео с НЛО

Руководитель The Black Vault Джон Гринвальд опубликовал на сайте организации результаты многолетних поисков роликов с НЛО, которые якобы скрываются в архивах Пентагона. К своему материалу он приложил официальный ответ ведомства на его множественные запросы.

Отмечается, что The Black Vault рассылает запросы в различные американские ведомства. Сотрудники организации требуют предоставить доступ к разнообразным архивным документам. Полученные данные они публикуют на портале.

Джон Гринвальд напомнил, что в 2017 году в интернет попали и сразу же получили вирусное распространение три ролика, на которых предположительно были запечатлены НЛО. Он предположил, что таких видео может быть существенно больше и обратился в Пентагон с просьбой выложить их в публичный доступ.

Руководитель уточнил, что переписывался с военными на протяжении 2,5 лет, послал большое количество запросов.