5 кораблей и 23 самолета КНР приблизились к Тайваню

Министерство национальной обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 5 кораблей и 23 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет ТАСС.

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По данным тайваньского оборонного ведомства, в прилегающий к острову морской регион силы КНР вошли в ходе военных учений. Уточняется, что два истребителя НОАК (J-11 и J-16), а также самолет радиоэлектронной разведки Y-8 пересекали срединную линию Тайваньского пролива.