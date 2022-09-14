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9 минут назад

Тайвань снова зафиксировал приближение кораблей и самолетов КНР

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Министерство национальной обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 5 кораблей и 23 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет ТАСС.

5 кораблей и 23 самолета КНР приблизились к Тайваню
Фото: ReutersReuters

По данным тайваньского оборонного ведомства, в прилегающий к острову морской регион силы КНР вошли в ходе военных учений. Уточняется, что два истребителя НОАК (J-11 и J-16), а также самолет радиоэлектронной разведки Y-8 пересекали срединную линию Тайваньского пролива.

В ответ на эти действия КНР, тайваньские военные развернули зенитные ракетные комплексы для сопровождения самолетов и выпустили радиопредупреждения для китайских летчиков.

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