Решение Германии по «Леопардам» разочаровало Киев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разочарован тем, что ФРГ отказываются предоставлять танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. По его словам, Берлин не предоставил ни одного аргумента для отказа. Об этом пишет РИА Новости.

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«Разочаровывающие сигналы из Германии, в то время как Украине сейчас нужны Leopard и Marder... Ни одного рационального аргумента, почему это вооружение не может быть поставлено, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, чего не боится Киев?» - заявил украинский министр.

Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт отказала киевским властям в поставках боевых танков. По ее словам, «до сих пор ни одна страна не поставляла боевые машины пехоты западного производства или основные боевые танки». Кроме того, Берлин и так уже передал Украине «невероятно много» вооружений. Она подчеркнула, что страна достигла предела в поставках оружия из запасов бундесвера.