Правительство решило повысить зарплаты силовикам

Правительство решило повысить зарплаты сотрудникам правоохранительных органов, сказано в тексте законопроекта, опубликованного на сайте regulation.gov. Разработчиком инициативы стало МВД России, написано в разделе «паспорт проекта».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В данный момент проект «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти» проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее в Минобороны России предложили назначить пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. При этом расчет выплат будет производиться так же, как и военнослужащим, сообщается в паспорте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на 10%.