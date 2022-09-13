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1 час назад

Правительство решило повысить зарплаты силовикам

News.ru

Правительство решило повысить зарплаты сотрудникам правоохранительных органов, сказано в тексте законопроекта, опубликованного на сайте regulation.gov. Разработчиком инициативы стало МВД России, написано в разделе «паспорт проекта».

Правительство решило повысить зарплаты силовикам
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В данный момент проект «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти» проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее в Минобороны России предложили назначить пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. При этом расчет выплат будет производиться так же, как и военнослужащим, сообщается в паспорте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Зарплаты сотрудников "Газпрома" с 1 июля повысят на 10%

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на 10%.

Закон также предусматривает возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях. Таким образом, они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.

Армия,Владимир Путин,МВД России,Минобороны России,Газпром,
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