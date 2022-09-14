В Херсоне прогремело не менее пяти взрывов

Не менее пяти взрывов было слышно утром в среду в Херсоне, предположительно работают российские силы ПВО, передает корреспондент ТАСС.
Взрывы были слышны около 06:10 мск. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.
Официальным подтверждением работы российской ПВО ТАСС пока не располагает.
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. В субботу был нанесен ракетный удар по жилым кварталам Херсона.