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1 час назад

В Херсоне прогремело не менее пяти взрывов

ТАССиещё 2

Не менее пяти взрывов было слышно утром в среду в Херсоне, предположительно работают российские силы ПВО, передает корреспондент ТАСС.

В Херсоне прогремело не менее пяти взрывов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взрывы были слышны около 06:10 мск. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.

Официальным подтверждением работы российской ПВО ТАСС пока не располагает.

Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. В субботу был нанесен ракетный удар по жилым кварталам Херсона.

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