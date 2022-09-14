В Херсоне прогремело не менее пяти взрывов

Не менее пяти взрывов было слышно утром в среду в Херсоне, предположительно работают российские силы ПВО, передает корреспондент ТАСС.

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Взрывы были слышны около 06:10 мск. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.

Официальным подтверждением работы российской ПВО ТАСС пока не располагает.