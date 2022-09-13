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47 минут назад

ВСУ нанесли удар по центру Лисичанска

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Лисичанска, сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на мэра города Андрея Скорого.

ВСУ нанесли удар по центру Лисичанска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Был прилет в мирный квартал, есть жертвы среди мирных жителей. Это жилой район, люди, естественно, находились на улице. Есть погибшие и раненые», — сообщил Скорый.

Позднее стало известно, что ракетный обстрел был произведен из поставленных из США РСЗО HIMARS. Под ударом ракет пострадали трое мирных жителей — двое погибли, один человек ранен.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Вооруженных сил Украины.

Он заявил, что в населенном пункте есть разрушения в зданиях школы, ДК и администрации. Пострадавших среди населения нет. В ближайшее время в населенные пункты начнут завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов.

Армия,Вячеслав Гладков,
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