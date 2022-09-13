ВСУ нанесли удар по центру Лисичанска

«Был прилет в мирный квартал, есть жертвы среди мирных жителей. Это жилой район, люди, естественно, находились на улице. Есть погибшие и раненые», — сообщил Скорый.

Позднее стало известно, что ракетный обстрел был произведен из поставленных из США РСЗО HIMARS. Под ударом ракет пострадали трое мирных жителей — двое погибли, один человек ранен.

Он заявил, что в населенном пункте есть разрушения в зданиях школы, ДК и администрации. Пострадавших среди населения нет. В ближайшее время в населенные пункты начнут завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов.