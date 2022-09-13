Оружейник рассказал о новой высокоточной винтовке "СМЕРШ"

Российский оружейник Владислав Лобаев сообщил в своем ТГ-канале об испытаниях новой высокоточной самозарядной винтовки калибра 308Win. Он планирует дать ей название "СМЕРШ".

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Конструктор пояснил, что на фронте сейчас востребованы полуавтоматические винтовки с высокой кучностью. Предполагается, что этот показатель у "СМЕРШа" составит 0.5МОА. А дальнобойность достигнет 1000 метров.

Такие характеристики позволят использовать ее в качестве снайперского оружия.

Отметим, что ранее Владислав Лобаев производил исключительно "болтовые" (с продольно-скользящим затвором) снайперские винтовки. То есть, заряжаются они вручную, что удобно при стрельбе на сверхдальние расстояния. Самозарядная система плохо сказывается на точности.

Однако в данном случае акцент сделан на совмещении точности и скорострельности.