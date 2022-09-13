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6 минут назад

Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8

Елена Прошина

Авиация ВКС России уничтожила в Николаевской области вертолет Ми-8 ВС Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российская авиация в воздушному бою уничтожила украинский Ми-8
Фото: ReutersReuters

«Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. ВС РФ уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожской, Николаевской областях и ДНР», - говорится в докладе.

Кроме того, ПВО РФ сбила шесть украинских БЛА в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и в ДНР, а также уничтожила семь снарядов РСЗО. За последние сутки украинская сторона потеряла более 800 человек убитыми и ранеными.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с военной техникой, уничтоженной в ходе отражения наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Украинскими солдатами были брошены бронетранспортеры и автомобильная техника с боеприпасами. В ведомстве добавили, что украинская сторона не добилась желаемого результата на этом направлении. ВСУ потеряли сотни солдат и много единиц боевой техники.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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