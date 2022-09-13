Подразделения РЭБ ВС России блокировали связь ВСУ

Российские подразделения РЭБ в ходе специальной военной операции блокировали связь украинских националистов, сообщается на сайте Минобороны России.
"Командир взвода РЭБ старший лейтенант Евгений получил задачу провести воздушную разведку по выявлении действия войск и диверсионно-разведывательных групп противника. Расчет комплекса РЭБ осуществил перемещение в район обеспечивающий беспрепятственный взлет беспилотного летательного аппарата, входящего в состав комплекса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что военные выполнили более 100 вылетов, что позволило вскрыть позиции ВСУ и передать координаты в группу огневого поражения. Корме этого, военнослужащие выполнили блокировку сотовой связи противника на критически важном направлении, тем самым добились снижения эффективности управления войсками и оружия украинских боевиков.
Ранее истребители Су-35, которые Россия передала Китаю, комплексами радиоэлектронной борьбы подавили американские системы противовоздушной обороны, защищающие Тайвань. До этого президент организации Resilient Navigation and Timing Foundation Дана Говард объяснила, почему Россия не сильно глушит сигнал GPS на Украине.