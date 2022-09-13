Подразделения РЭБ ВС России блокировали связь ВСУ

"Командир взвода РЭБ старший лейтенант Евгений получил задачу провести воздушную разведку по выявлении действия войск и диверсионно-разведывательных групп противника. Расчет комплекса РЭБ осуществил перемещение в район обеспечивающий беспрепятственный взлет беспилотного летательного аппарата, входящего в состав комплекса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные выполнили более 100 вылетов, что позволило вскрыть позиции ВСУ и передать координаты в группу огневого поражения. Корме этого, военнослужащие выполнили блокировку сотовой связи противника на критически важном направлении, тем самым добились снижения эффективности управления войсками и оружия украинских боевиков.