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28 минут назад

Пентагон пообещал Японии ядерную защиту

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Соединенные Штаты намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с главой минобороны Японии Ясукадзу Хамада.

Пентагон пообещал Японии ядерную защиту
Фото: ReutersReuters

«Остин подчеркнул готовность Америки защищать Японию с использованием «всего арсенала наших традиционных (вооружений) и ядерных возможностей», – передает РИА «Новости» текст заявления Пентагона.

В рамках встречи глава Пентагона обсудил действия Китая в отношении Тайваня и вблизи границ Японии назвав их «агрессивными» и «провокационными», а также военные действия на Украине.

«Наш ответ совместно с Японией, а также другими союзниками и партнерами остается ответственным, уверенным и решительным», – заявил Остин.

Глава Пентагона также сообщил о желании США усилить военное сотрудничество с Японией, назвав альянс двух стран «краеугольным камнем» в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее на этой неделе воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения авиации с ВВС и морской пехотой США над акваторией Японского моря к западу от префектуры Аомори.

Армия,В мире,Ллойд Остин,Пентагон,
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