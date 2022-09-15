Пентагон пообещал Японии ядерную защиту

Соединенные Штаты намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с главой минобороны Японии Ясукадзу Хамада.

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«Остин подчеркнул готовность Америки защищать Японию с использованием «всего арсенала наших традиционных (вооружений) и ядерных возможностей», – передает РИА «Новости» текст заявления Пентагона.

В рамках встречи глава Пентагона обсудил действия Китая в отношении Тайваня и вблизи границ Японии назвав их «агрессивными» и «провокационными», а также военные действия на Украине.

«Наш ответ совместно с Японией, а также другими союзниками и партнерами остается ответственным, уверенным и решительным», – заявил Остин.

Глава Пентагона также сообщил о желании США усилить военное сотрудничество с Японией, назвав альянс двух стран «краеугольным камнем» в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.