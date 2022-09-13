Минобороны Армении показало видео наступления военных Азербайджана

Минобороны Армении опубликовало видео, на котором, как утверждается, азербайджанские вооруженные силы пытаются продвинуться по нескольким направлениям на границе. Об этом сообщает Sputnik.

«13 сентября ранним утром подразделения азербайджанских вооруженных сил попытались позиционно продвинуться сразу по нескольким направлениям армяно-азербайджанской границы», - говорится в сообщении.

Как уточняется, армянским ВС удалось пресечь попытку продвижения. Ведомство опубликовало видео с одной из таких попыток. На нем видно, как противник, перейдя границу, приближается к армянским позициям, а затем возвращается с потерями.

Напомним, в ночь 13 сентября произошла эскалация армяно-азербайджанского конфликта. Подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций. Были обстреляны несколько населенных пунктов – Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Удары наносятся в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры.