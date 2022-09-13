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22 минуты назад

Пашинян сделал заявление о конфликте с Азербайджаном

Никита Бородкин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что потери страны в вооруженном конфликте на границе с Азербайджаном составили 49 человек убитыми. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал, выступая с экстренным заявлением в парламенте страны.

Пашинян озвучил потери в результате атаки Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер отметил, что цифра не окончательная и может вырасти. Пашинян добавил, что на основании обращения Армении проходит заседание совета ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе. При этом интенсивность боевых действий этим утром снизилась.

Азербайджан начал массированный обстрел Армении

Напомним, что в ночь на 13 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы (ВС) Армении устроили масштабную диверсию на границе двух стран, заминировав участки между позициями армии Азербайджана и дорогами снабжения.

ВС Азербайджана предприняли «срочные меры по немедленному предотвращению актов диверсии», что привело к боевому столкновению между странами. Сообщалось, что на данный момент стороны договорились о прекращении огня.

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