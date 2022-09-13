Пашинян озвучил потери в результате атаки Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что потери страны в вооруженном конфликте на границе с Азербайджаном составили 49 человек убитыми. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал, выступая с экстренным заявлением в парламенте страны.

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Премьер отметил, что цифра не окончательная и может вырасти. Пашинян добавил, что на основании обращения Армении проходит заседание совета ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе. При этом интенсивность боевых действий этим утром снизилась.

Напомним, что в ночь на 13 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы (ВС) Армении устроили масштабную диверсию на границе двух стран, заминировав участки между позициями армии Азербайджана и дорогами снабжения.