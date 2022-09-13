Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах, сообщило во вторник местное информагентство Trend со ссылкой на источники.
"После предпринятых Вооруженными силами Азербайджана ответных мер стороны договорились о прекращении огня с 09:00 по местному времени (08:00 мск). При этом армянская сторона нарушила эту договоренность, однако с 09:15 (08:15 мск) режим прекращения огня все же был установлен", - сообщило издание.
В ночь на вторник Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами, заминировав участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дороги снабжения. В результате принятых азербайджанскими военными "срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение", отметили в ведомстве.