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21 минуту назад

СМИ: Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

ТАСС

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах, сообщило во вторник местное информагентство Trend со ссылкой на источники.

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
Фото:  Аппарат Президента Республики Армения Аппарат Президента Республики Армения

"После предпринятых Вооруженными силами Азербайджана ответных мер стороны договорились о прекращении огня с 09:00 по местному времени (08:00 мск). При этом армянская сторона нарушила эту договоренность, однако с 09:15 (08:15 мск) режим прекращения огня все же был установлен", - сообщило издание.

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В ночь на вторник Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами, заминировав участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дороги снабжения. В результате принятых азербайджанскими военными "срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение", отметили в ведомстве.

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