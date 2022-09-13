В ЛНР сообщили о прибытии в Краматорск иностранных офицеров

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил о том, что в Краматорск прибыли группа иностранных офицеров.

Фото: Reuters Reuters

«В населенный пункт Краматорск отмечено прибытие группы иностранных офицеров. Предположительно в их задачи будет входить контроль над поставленным вооружением и учет расхода боеприпасов», — пишет Марочко.

Краматорск на данный момент находится под контролем ВСУ.

Ранее взятый в плен боец «Айдара» заявил, что сослуживцы прострелили ему ногу за отказ воевать.

9 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что часть военных вооруженных сил Украины, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взяты в плен.