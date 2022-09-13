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31 минуту назад

Марочко: в Краматорск прибыла группа иностранных офицеров

Газета.Ruиещё 1

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил о том, что в Краматорск прибыли группа иностранных офицеров.

В ЛНР сообщили о прибытии в Краматорск иностранных офицеров
Фото: ReutersReuters

«В населенный пункт Краматорск отмечено прибытие группы иностранных офицеров. Предположительно в их задачи будет входить контроль над поставленным вооружением и учет расхода боеприпасов», — пишет Марочко.

Краматорск на данный момент находится под контролем ВСУ.

Ранее взятый в плен боец «Айдара» заявил, что сослуживцы прострелили ему ногу за отказ воевать.

9 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что часть военных вооруженных сил Украины, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взяты в плен.

Днем ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщала, что более тысячи бойцов ВСУ, добровольно сложивших оружие, находятся на территории Луганской народной республики в качестве военнопленных.

Армия,В мире,Кирилл Стремоусов,Андрей Марочко,
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