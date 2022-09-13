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51 минуту назад

Минобороны: российский Ми-35 уничтожил колонну ВСУ под Харьковом

Никита Бородкин

Экипаж российского вертолета Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Минобороны заявило об уничтожении бронетанковой колонны ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа Ми-35 армейской авиации Западного военного округа обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которые сопротивляются контрнаступлению ВСУ на Изюмском направлении.

Ведомство также опубликовало кадры подготовки и вылета боевой машины, в том числе и моменты использования вооружения, а также пролета на предельно малых высотах. Летчики совершают более пяти боевых вылетов в сутки.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Одной из ее целей президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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