Минобороны заявило об уничтожении бронетанковой колонны ВСУ

Экипаж российского вертолета Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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Отмечается, что майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа Ми-35 армейской авиации Западного военного округа обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которые сопротивляются контрнаступлению ВСУ на Изюмском направлении.

Ведомство также опубликовало кадры подготовки и вылета боевой машины, в том числе и моменты использования вооружения, а также пролета на предельно малых высотах. Летчики совершают более пяти боевых вылетов в сутки.