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1 час назад

Минобороны заявило о ликвидации в Харьковской области бронетанковой колонны ВСУ

Lenta.ruиещё 3

Экипаж российского вертолета Ми-35 в Харьковской области уничтожил бронетанковую колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Минобороны заявило об уничтожении бронетанковой колонны ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В оборонном ведомстве уточнили, что украинская колонна была ликвидирована в Изюмском районе.

Работа экипажа российского вертолета на указанной территории помогла остановить движение ВСУ, украинские военнослужащие не смогли прорваться к оборонительным позициям российских войск.

10 сентября в Минобороны сообщали, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи в Харьковской области были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении. Операция по свертыванию и переброске войск была проведена в течение трех суток.

Армия,Минобороны России,
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