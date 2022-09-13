Минобороны заявило об уничтожении бронетанковой колонны ВСУ

Экипаж российского вертолета Ми-35 в Харьковской области уничтожил бронетанковую колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.
В оборонном ведомстве уточнили, что украинская колонна была ликвидирована в Изюмском районе.
Работа экипажа российского вертолета на указанной территории помогла остановить движение ВСУ, украинские военнослужащие не смогли прорваться к оборонительным позициям российских войск.
10 сентября в Минобороны сообщали, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи в Харьковской области были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении. Операция по свертыванию и переброске войск была проведена в течение трех суток.