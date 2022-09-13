Раскрыты потери ВСУ на херсонском направлении

По его словам, большинство из них — обыкновенные граждане страны, которых режим мобилизовал силой, загнав в армию и бросив на поле боя. Стремоусов отметил, что реальных продвижений Киева нет, а сообщения украинских властей о взятых под контроль населенных пунктах не соответствуют действительности, так как там никогда российских войск не было.