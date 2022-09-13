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46 минут назад

Раскрыты потери ВСУ на херсонском направлении

Елена Прошина

Потери войск Украины на херсонском направлении превышают 3,5 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Раскрыты потери ВСУ на херсонском направлении
Фото: 

По его словам, большинство из них — обыкновенные граждане страны, которых режим мобилизовал силой, загнав в армию и бросив на поле боя. Стремоусов отметил, что реальных продвижений Киева нет, а сообщения украинских властей о взятых под контроль населенных пунктах не соответствуют действительности, так как там никогда российских войск не было.

«Это села буферной зоны», – подчеркнул замглавы администрации региона.

Ранее власти области сообщали о потере со стороны армии Украины более трех тысяч человек.

11 сентября командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся нанести удар в Донецкой области. Речь идет об операции в районе поселка Сладкое.

По данным Министерства обороны России, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

Армия,Кирилл Стремоусов,Александр Ходаковский,Минобороны России,
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