Участник боев на Украине назвал причины провала контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон провалилось благодаря работе российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ключевую причину поражения украинских сил в интервью «Ленте.ру» назвал офицер ВС РФ с позывным Прибой, участник боев на Украине.
«Когда ВСУ пошли на прорыв, то просто получили ******** (потерпели сокрушительное поражение). Наступать им пришлось по степи, хоть они и пытались прикрываться лесополосами, которых много в том районе. А у нас там сосредоточено достаточно много беспилотников, которые заранее засекали передвижения противника и передавали информацию нам, на землю», — рассказал он.
По его словам, в большинстве случаев украинские военнослужащие даже не доходили до окопов, занятых российскими военными.
«Стрелковых боев как таковых не было. Настолько хорошо отрабатывала артиллерия. Подразделения противника буквально заканчивались еще в двух-трех километрах от наших позиций», — сказал офицер.
Он сообщил, что на этом направлении «мы довольно давно перешли к обороне».
«Когда Вооруженные силы Украины собирали группировку, мы все видели и все понимали — разведка не спит», — добавил военный.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в трех направлениях, однако оно «с треском провалилось». О том, что Украина якобы готовит «серьезное контрнаступление» на юге страны, сообщала телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными.