Новая военная программа России поставила в ступор США

Программа создания гиперзвуковых ракет России пугает американские власти, сообщает Le Monde со ссылкой на директора Центра безопасности и арктической устойчивости на Аляске Троя Буффарда.

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Говоря о новых ракетах он заявил, что стратегически Москва сработала хорошо, а планы России вызывают испуг. Как указал эксперт, сверхзвуковые ракеты, стоящие на вооружении РФ и КНР, могут развивать скорость более 6 тысяч километров в час. Они способны летать на малой высоте и менять направление.

Буффард напомнил, что в настоящее время перехвата таких ракет не существует, и он вряд ли будет возможен. В статье говорится, что Соединенные Штаты сильно отстают и в сфере арктического флота. Сегодня у береговой охраны США два ледокола, у ВМС нет ни одного. В это же время у российской стороны их пятьдесят пять, пять из которых атомные.