Стало известно о жертвах при обстрелах на армяно-азербайджанской границе

В результате вооруженного столкновения между Арменией и Азербайджаном есть погибшие и раненые, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арама Торосяна.

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Он назвал действие азербайджанской стороны агрессией, в результате которой в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. В настоящее время выясняется их количество. По данным военного ведомства, Баку применяет артиллерию, минометы и беспилотные летательные аппараты. О потерях со своей стороны заявил и Азербайджан.

Напомним, Вооруженные силы Азербайджана обстреливают армянские города, недалеко от армяно-азербайджанской границы. Огонь ведется по направлению армянских позиций близ населенных пунктов Горис, Сотка и Джермук. Как сообщает Минобороны Азербайджана, подразделения войск не нацелены на гражданскую инфраструктуру.