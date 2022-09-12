Киев запросил у США новые вооружения. Власти Украины планируют использовать их для наступательных действий в 2023 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, в список вошли 29 наименований оружия. В частности, Киев запросил ракетные системы большой дальности ATACMS, две тысячи снарядов для РСЗО HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon, танки, беспилотники и артиллерийские установки.
В The Wall Street Journal подчеркнули, что перечисленные вооружения Киев намерен использовать для наступательных действий в 2023 году.
В издании напомнили, что ранее США отказывались поставлять Украине оружие с большим радиусом действия и боевые танки, «опасаясь еще большего разжигания конфликта».
На сегодняшний день Вашингтон направил Киеву 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Также США поставили Украине 42,4 тысячи переносных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 38 радаров, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, около 63,8 миллионов патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.