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14 минут назад

Киев запросил у США новые вооружения

Елена Прошина

Киев запросил у США новые вооружения. Власти Украины планируют использовать их для наступательных действий в 2023 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Киев запросил у США новые вооружения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в список вошли 29 наименований оружия. В частности, Киев запросил ракетные системы большой дальности ATACMS, две тысячи снарядов для РСЗО HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon, танки, беспилотники и артиллерийские установки.

В The Wall Street Journal подчеркнули, что перечисленные вооружения Киев намерен использовать для наступательных действий в 2023 году.

В издании напомнили, что ранее США отказывались поставлять Украине оружие с большим радиусом действия и боевые танки, «опасаясь еще большего разжигания конфликта».

На сегодняшний день Вашингтон направил Киеву 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Также США поставили Украине 42,4 тысячи переносных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 38 радаров, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, около 63,8 миллионов патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

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