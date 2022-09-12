Стало известно количество поставленного Украине американского оружия

Согласно опубликованным данным Пентагона, США поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет с февраля 2022 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Пентагон посчитал, что Украине было отправлено 1,4 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 18 патрульных катеров, 38 радаров, более 10 тысяч автоматов и пистолетов, более 40 тысяч переносных ракетных комплексов для борьбы с бронетехникой и порядка 63,8 млн патронов для огнестрельного оружия. В общей сложности США передали Украине более 47 тысяч тонн военной техники и оружия.
Кроме того, согласно имеющимся данным, большая часть поставок доставлялась на Украину через польский аэродром в городе Жешув. Он расположен всего в 90 км от границы с Украиной.
Ранее экс-канцлер Германии Роберт Хабек назвал поставки оружия Украине «аморальными».