Согласно опубликованным данным Пентагона, США поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет с февраля 2022 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Пентагон посчитал, что Украине было отправлено 1,4 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 18 патрульных катеров, 38 радаров, более 10 тысяч автоматов и пистолетов, более 40 тысяч переносных ракетных комплексов для борьбы с бронетехникой и порядка 63,8 млн патронов для огнестрельного оружия. В общей сложности США передали Украине более 47 тысяч тонн военной техники и оружия.

Кроме того, согласно имеющимся данным, большая часть поставок доставлялась на Украину через польский аэродром в городе Жешув. Он расположен всего в 90 км от границы с Украиной.