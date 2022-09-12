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46 минут назад

Стало известно количество поставленного Украине американского оружия

Елена Прошина

Согласно опубликованным данным Пентагона, США поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет с февраля 2022 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Стало известно количество поставленного Украине американского оружия
Фото: Reuters Reuters

Пентагон посчитал, что Украине было отправлено 1,4 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 18 патрульных катеров, 38 радаров, более 10 тысяч автоматов и пистолетов, более 40 тысяч переносных ракетных комплексов для борьбы с бронетехникой и порядка 63,8 млн патронов для огнестрельного оружия. В общей сложности США передали Украине более 47 тысяч тонн военной техники и оружия.

Кроме того, согласно имеющимся данным, большая часть поставок доставлялась на Украину через польский аэродром в городе Жешув. Он расположен всего в 90 км от границы с Украиной.

Ранее экс-канцлер Германии Роберт Хабек назвал поставки оружия Украине «аморальными».

Армия,В мире,Роберт Хабек,Пентагон,
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