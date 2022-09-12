Военные Канады и США сообщили о двух самолетах России вблизи Аляски

Два патрульных самолета, принадлежащие России, были замечены у берегов Аляски. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

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По данным NORAD, самолеты «зафиксировали, отследили и идентифицировали» у берегов Аляски 11 сентября. Они вошли в зоны наблюдения ПВО штата и Канады, но территорий стран не пересекли, отмечается в сообщении. Произошедшее в Вашингтоне и Оттаве в качестве угрозы или провокации со стороны РФ не рассматривают.