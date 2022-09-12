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17 минут назад

Военные Канады и США сообщили о двух самолетах России вблизи Аляски

Елена Прошина

Два патрульных самолета, принадлежащие России, были замечены у берегов Аляски. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Военные Канады и США сообщили о двух самолетах России вблизи Аляски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным NORAD, самолеты «зафиксировали, отследили и идентифицировали» у берегов Аляски 11 сентября. Они вошли в зоны наблюдения ПВО штата и Канады, но территорий стран не пересекли, отмечается в сообщении. Произошедшее в Вашингтоне и Оттаве в качестве угрозы или провокации со стороны РФ не рассматривают.

Напомним, что военные США также фиксировали вблизи Аляски российские воздушные суда в августе. Тогда сообщалось о трех таких случаях. Все самолеты использовались для наблюдения и не пересекали воздушных границ других стран.

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