Военкор рассказал об обстановке на лиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четвертые сутки пытаются прорвать оборону союзных сил на лиманском направлении. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

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По словам военкора, противник использовал бронетехнику при наступлении и навел переправу через Северский Донец в районе Ямполя.

«Формирования киевского режима пытаются форсировать реку, но находятся под постоянным артиллерийским огнем союзных сил», — отметил он.

Поддубный добавил, что силы ВСУ усиливают давление в районе Белогоровки, чтобы «оттянуть часть сил второго корпуса ЛНР от Соледара, где союзники действуют успешно».

Также Поддубный заявил, что в настоящий момент Ямполь и Красный Лиман находятся под контролем российских войск. Военкор уточнил, что статус Святогорска пока не ясен, вероятно, украинским военным удалось взять под контроль часть города.

«И до контрнаступления Святогорск было тяжело держать, так как противник контролировал высоту на левом берегу реки», — написал он.

Корреспондент сообщил, что линия фронта на северо-востоке зоны специальной военной операции стабилизировалась. Избежавшие окружения в Изюме соединения сформировали линию обороны по правому берегу реки Оскол, а также вдоль границы с Белгородской областью.

Как ранее рассказал Поддубный, союзным силам удалось остановить продвижение ВСУ в районе Лимана.