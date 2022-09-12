Стало известно о подготовке ВСУ крупного наступления в районе ЗАЭС

Рогов отметил, что ВСУ планируют крупное наступление в районе ЗАЭС, переправ и «чуть-чуть восточнее». По его словам, украинские военные активно перебрасывают в район линии соприкосновения «большое количество тяжелых орудий, в том числе гаубиц М777, РСЗО HIMARS и других».