Стало известно о подготовке ВСУ крупного наступления в районе ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о подготовке Вооруженными силами Украины крупного наступления в районе Запорожской АЭС.
Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1», передает «Российская газета».
Рогов отметил, что ВСУ планируют крупное наступление в районе ЗАЭС, переправ и «чуть-чуть восточнее». По его словам, украинские военные активно перебрасывают в район линии соприкосновения «большое количество тяжелых орудий, в том числе гаубиц М777, РСЗО HIMARS и других».
Накануне Рогов заявлял, что ЗАЭС может быть перезапущена, если на станции получится восстановить линию электропередач, а также отодвинуть линию соприкосновения сил от нее.