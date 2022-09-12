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1 час назад

Стало известно о подготовке ВСУ крупного наступления в районе ЗАЭС

Елена Прошина

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о подготовке Вооруженными силами Украины крупного наступления в районе Запорожской АЭС.

Стало известно о подготовке ВСУ крупного наступления в районе ЗАЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1», передает «Российская газета».

Рогов отметил, что ВСУ планируют крупное наступление в районе ЗАЭС, переправ и «чуть-чуть восточнее». По его словам, украинские военные активно перебрасывают в район линии соприкосновения «большое количество тяжелых орудий, в том числе гаубиц М777, РСЗО HIMARS и других».

Накануне Рогов заявлял, что ЗАЭС может быть перезапущена, если на станции получится восстановить линию электропередач, а также отодвинуть линию соприкосновения сил от нее.

Армия,В мире,Владимир Рогов,
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