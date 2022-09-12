Украинские истребители Су-27 получили ракеты HARM

Военный эксперт Томас Ньюдик рассказал в статье для портала The Drive, что украинские военные смогли оснастить истребители Су-27 современными американскими противорадиолокационными ракетами HARM.
Отмечается, что интеграция современной американской ракеты в систему вооружения самолета вполне возможна. Он будет «воспринимать» ее как советскую ракету Р-27.
Ньюдик подчеркнул, что недавно получил снимок украинского истребителя Су-27. На нем можно заметить, что на внешних пилонах боевой машины подвешены ракеты AGM-88 HARM.
Автор статьи уточнил, что Су-27 имеет характерный для произведенных в 90-х годах машин носовой обтекатель зеленого цвета. Он полагает, что в объектив фотографа попал истребитель, который был недавно отремонтирован.