Украинские истребители Су-27 получили ракеты HARM

Военный эксперт Томас Ньюдик рассказал в статье для портала The Drive, что украинские военные смогли оснастить истребители Су-27 современными американскими противорадиолокационными ракетами HARM.

Фото: U.S. Air Force / Christopher Sparks U.S. Air Force / Christopher Sparks

Отмечается, что интеграция современной американской ракеты в систему вооружения самолета вполне возможна. Он будет «воспринимать» ее как советскую ракету Р-27.

Ньюдик подчеркнул, что недавно получил снимок украинского истребителя Су-27. На нем можно заметить, что на внешних пилонах боевой машины подвешены ракеты AGM-88 HARM.