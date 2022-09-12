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11 минут назад

Украинские истребители Су-27 получили американские ракеты HARM

Lenta.ru

Истребители Су-27 Воздушных сил Украины получили противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missiles (HARM) американского производства. Об этом сообщает The Drive.

Украинские истребители Су-27 получили ракеты HARM
Фото: ReutersReuters

Американское издание ссылается на материалы, опубликованные в сети украинскими источниками. В частности, на показанных фотографиях можно заметить истребитель Су-27 с подвешенными на внешних пилонах ракетами AGM-88 HARM.

В The Drive обратили внимание на то, что замеченный с ракетами самолет имеет носовой обтекатель зеленого цвета, характерный для 1990-х годов, и допустили, что речь может идти о недавно отремонтированном украинском истребителе.

В публикации допускается, что AGM-88 HARM может быть интегрирована в Су-27 таким образом, что он «воспринимает» ее как советскую ракету Р-27.

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В сентябре журнал Popular Mechanics заметил, что пилоты украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29 могут применять американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в режиме Pre-Brief, предназначенном для поражения цели с максимальной дистанции.

В августе издание The Drive заметило, что истребители четвертого поколения Воздушных сил Украины МиГ-29 советского производства получили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

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