СМИ: ВСУ выпустили три ракеты HIMARS по мосту под Херсоном

Украинские войска выпустили три ракеты из системы реактивного залпового огня HIMARS по железнодорожному мосту под Херсоном. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, атаку успешно отразила система ПВО.

Пострадавших среди мирного населения нет. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что ходе спецоперации по денацификации Украины Вооруженные силы РФ освободили большую часть Херсонской области. С тех пор Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали коммуникационные пути, в том числе железнодорожный мост.