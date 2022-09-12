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59 минут назад

СМИ: ВСУ выпустили три ракеты HIMARS по мосту под Херсоном

Никита Бородкин

Украинские войска выпустили три ракеты из системы реактивного залпового огня HIMARS по железнодорожному мосту под Херсоном. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, атаку успешно отразила система ПВО.

СМИ: ВСУ выпустили три ракеты HIMARS по мосту под Херсоном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пострадавших среди мирного населения нет. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что ходе спецоперации по денацификации Украины Вооруженные силы РФ освободили большую часть Херсонской области. С тех пор Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали коммуникационные пути, в том числе железнодорожный мост.

Ранее 12 сентября сообщалось о 10 взрывах в небе над Херсоном. Незадолго до этого сирена воздушной тревоги впервые за сутки прозвучала в Новой Каховке. Позднее власти Херсонской области заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли Антоновский мост неподалеку от Херсона.

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