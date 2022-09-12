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32 минуты назад

Россия заложит два разведкорабля нового проекта

Lenta.ru

Россия планирует заложить два средних разведывательных корабля (СРК) проекта 03182Р в интересах Военно-морского флота (ВМФ) страны через три месяца или более. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Россия заложит два разведкорабля нового проекта
Фото: Виталий Аньков / РИА НовостиВиталий Аньков / РИА Новости

Соглашение о начале строительства новых кораблей было подписано в ходе международного военно-технического форума «Армия-2022».

«Для первой пары СРК с момента подписания контракта до закладки прошло девять месяцев. Вторая пара должна пойти быстрее, поскольку вся документация отработана. Речь может идти о трех месяцах и более», — сказал собеседник.

В сентябре «Известия» со ссылкой на Минобороны России сообщили, что корабли ВМФ страны защитят системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые будут размещаться в морских 40-футовых контейнерах.

В августе временно исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов в ходе сбора с молодыми офицерами заявил, что ЧФ РФ получит 12 кораблей и судов в 2022 году.

Армия,Виктор Соколов,Минобороны России,
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