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6 минут назад

В Минобороны заявили о серьезных потерях ВСУ у Купянска и Изюма

Никита Бородкин

Минобороны РФ сообщило, что у Купянска и Изюма в Харьковской области ракетными ударами поражены живая сила и техника украинского нацбатальона «Кракен», а также 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Как сообщает РИА Новости, погибли до 250 солдат Вооруженных сил Украины, уничтожены более 20 единиц техники.

В Минобороны заявили о серьезных потерях ВСУ у Купянска и Изюма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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Также в результате ударов за сутки удалось уничтожить три склада вооружения, одну станцию РЭБ и цеха ремонта РСЗО, которые находились в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Также повреждены цеха восстановления реактивных систем залпового огня в Краматорске.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, одна из ее задач — защита населения Донбасса от нападений со стороны киевского режима.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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