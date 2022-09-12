В Минобороны заявили о серьезных потерях ВСУ у Купянска и Изюма

Минобороны РФ сообщило, что у Купянска и Изюма в Харьковской области ракетными ударами поражены живая сила и техника украинского нацбатальона «Кракен», а также 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Как сообщает РИА Новости, погибли до 250 солдат Вооруженных сил Украины, уничтожены более 20 единиц техники.

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Также в результате ударов за сутки удалось уничтожить три склада вооружения, одну станцию РЭБ и цеха ремонта РСЗО, которые находились в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Также повреждены цеха восстановления реактивных систем залпового огня в Краматорске.